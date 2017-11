Stečajni upravitelj Garanta prodal proizvodni del

Polzela, 13. novembra - Stečajni upravitelj polzelskega Garanta Tomaž Kos je uspel prodati proizvodni del s kotlovnico in dvorišče, je Kos danes povedal za STA. Komu ga je prodal, ne bo razkril do podpisa pogodbe, ki naj bi se zgodil ta teden. Za to premoženje je iztržil 1,3 milijona evrov, medtem ko je bila izklicna cena postavljena pri 1,1 milijona evrov.