Na severovzhodu Slovenije sneg za zdaj le v višjih legah

Maribor, 13. novembra - Današnje sneženje za zdaj na severovzhodu države ni povzročilo večjih težav, saj povsod v glavnem dežuje. Zimske službe so bile tako še pred uradnim začetkom zimske sezone, ki se začne 15. novembra, ponoči in dopoldne aktivne le v višje ležečih delih Pohorja, kjer je zapadlo tudi do 30 centimetrov snega in še vedno sneži.