Minsk, 12. novembra - Tako kot zadnji dve leti bo tudi v Minsku o zmagovalkah finala pokala Fed med Belorusijo in ZDA odločala peta partija, igra dvojic. Domačinke so izenačile rezultat na 2:2, zahvaljujoč zmagi Aleksandre Sasnovič proti Sloane Stephens s 4:6, 6:1 in 8:6.