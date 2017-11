Vreme: Padavine bodo zajele vso državo

Ljubljana, 12. novembra - Ponoči se bodo padavine okrepile in od zahoda zajele vso Slovenijo, ob morju lahko tudi zagrmi. Do jutra se bo meja sneženja marsikje v notranjosti Slovenije spustila do nižin. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem močna burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.