Španski nogometaši kar s 5:0 odpravili Kostariko

Malaga, 12. novembra - Španski nogometaši so na prijateljski tekmi v Malagi kar s 5:0 (2:0) odpravili Kostariko. Za nekdanje svetovne prvake so bili uspešni Jordi Alba (5. minuta), Alvaro Morata (22.), David Silva (51. in 55.) ter Andres Iniesta (73.). Španci so po 15. tekmi pod taktirko selektorja Julena Lopeteguija še neporaženi.