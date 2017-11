Štirje slovenski finali v Kranju, po pritožbi v finalu še Vita Lukan

Kranj, 11. novembra - Janja Garnbret, Mina Markovič, Domen Škofic in Vita Lukan, ki se je uvrstila v finale po pritožbi, so štirje slovenski finalisti zadnje tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v težavnosti v Kranju. Garnbretova po dveh krogih vodi, Markovičeva je četrta, Škofic bo v finalu vrh naskakoval s sedmega mesta, Lukanovi pa so priznali osmo mesto.