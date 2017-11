Ljubljana, 11. novembra - Nogometaši Olimpije so dobili prvo četrtfinalno tekmo pokala Slovenije. V Stožicah je bil na večnem derbiju z Mariborom izid 3:0 (2:0). Povratna tekma bo 29. novembra v Mariboru. V polfinale so se že prej uvrstili Aluminij, Gorica in Celje.