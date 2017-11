Strah zaradi domnevno povečanega sevanja krške nuklearke odveč

Ljubljana/Krško, 11. novembra - Na eni od spletnih strani Evropske komisije, kjer spremljajo radioaktivnost v Evropi, so v petek popoldne na območju Krškega zaznali izjemno povečanje radioaktivnega sevanja gama. Podatek je povzročil preplah na družbenih omrežjih. V Nuklearni elektrarni Krško (Nek) pa so za STA zatrdili, da elektrarna obratujejo brez težav in s polno močjo.