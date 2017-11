V Franciji in Veliki Britaniji obeležili obletnico konca prve svetovne vojne

London/Pariz, 11. novembra - V Franciji in Veliki Britaniji so danes obeležili obletnico podpisa premirja, ki je pred 99 leti končalo prvo svetovno vojno. Francoski predsednik Emmanuel Macron je položil venec pred spomenikom neznanemu vojaku na Elizejskih poljanah v Parizu. Na Otoku pa so se žrtvam poklonili z dvema minutama molka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.