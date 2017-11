New York, 10. novembra - Newyorške borze so današnje poslovanje sklenile mešano. Med vlagatelji se po ocenah analitikov krepijo dvomi o prihodnosti napovedane davčne reforme v ZDA. Ob današnjem trgovanju pa so jih razočarala tudi nekatera slaba poslovna poročila, poroča nemška tiskovna agencija dpa.