Delo: Še se lahko zgodi Kemis (11. 11.)

Ljubljana, 10. novembra - Več let so prebivalci Zaloga pri Straži gledali tone odpadkov, ki jih je pod milim nebom skladiščila družba Ekosistemi. Opozarjali so na nezakonitost njenega ravnanja, a se več od nekaj spisanih inšpekcijskih odločb, da mora družba odpadke premestiti, ter 35.000 evrov kazni ni zgodilo, v Delu piše Maja Prijatelj Videmšek.