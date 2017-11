Japonsko letos obiskalo rekordno število tujih turistov

Tokio, 12. novembra - Število tujih turistov, ki so letos obiskali Japonsko, je že preseglo skupno število vseh tujih turistov, ki so lani obiskali to državo. Japonsko je od začetka leta obiskalo že več kot 24,04 milijona tujih turistov, kolikor jih je lani obiskalo Japonsko. S tem je država znova podrla rekord v številu turistov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.