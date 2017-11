EU: Trgovinski sporazumi najbolj koristijo kmetijstvu in avtomobilski industriji

Bruselj, 12. novembra - Evropska komisija je v nedavno objavljenem poročilu izpostavila pozitivni učinek obstoječih trgovinskih sporazumov EU in navedla področja, na katerih so možne izboljšave. Komisija ugotavlja, da trgovinski sporazumi pospešujejo izvoz in rast, sporazumi pa prinašajo največ koristi kmetijski in avtomobilski industriji EU.