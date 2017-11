Cerar: Juncker pokazal razumevanje za slovenski predlog glede NLB

Bruselj, 10. novembra - Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je danes pozorno prisluhnil slovenskemu predlogu alternative prodaji NLB in pokazal razumevanje zanj, je povedal premier Miro Cerar. Ob tem je izpostavil, da je za to vprašanje seveda pristojna komisarka za konkurenco Margrethe Vestager in da je bil njegov pogovor z Junckerjem informativne narave.