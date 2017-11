V Brežicah pripravljalni sestanek pred vladnim obiskom Zasavja in Posavja

Brežice, 10. novembra - V Brežicah so se na pripravljalnem sestanku pred decembrskim vladnim obiskom Zasavja in Posavja danes sešli državni sekretarji, območni župani, gospodarstveniki in drugi predstavniki. Osredotočili so se na ključne območne razvojne izzive ter skupaj določili teme, ki jih bo ob omenjenem obisku obravnavala vlada.