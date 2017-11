Brezdomnim prebežnikom v Gorici pomagajo tudi slovenski prostovoljci

Gorica, 10. novembra - Na italijanskem Goriškem se v zadnjih letih soočajo s problemom številnih prebežnikov, ki ne najdejo prostora v uradnih ustanovah. Poleti prebivajo na brežinah reke Soče, v jesenskem in zimskem času pa so si zatočišče našli v predoru pod goriškim gradom. Pomoč jim nudijo posamezniki in dobrodelne organizacije, pridružile so se jim tudi slovenske.