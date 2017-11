V Kranju sistem Krskolesom dopolnili z novimi kolesarnicami

Kranj, 10. novembra - Mestna občina Kranj bo danes odprla nove kolesarnice sistema izposoje koles Krskolesom, ki so ga uradno odprli to pomlad. Sistem ima s petimi novimi postajami skupaj že 11 postaj, na vsaki pa je po pet koles. Sistem bodo v prihodnje širili tudi na obrobje Kranja in v njegovo okolico.