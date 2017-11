Drugi dan predčasnega glasovanja glas oddalo 10.494 volivcev

Ljubljana, 9. novembra - Drugi dan predčasnega glasovanja v drugem krogu predsedniških volitev, v sredo, je svoj glas oddalo 10.494 volivk in volivcev oziroma 0,61 odstotka vseh volilnih upravičencev. Skupaj je tako v torek in sredo predčasno glasovalo 17.085 volivk in volivcev oziroma 0,99 odstotka vseh volilnih upravičencev.