Med člani strokovnega sveta tudi nekdanji svetovni prvak v smučarskih skokih

Ljubljana, 9. novembra - Vlada je na današnji seji za dobo petih let imenovala člane novega strokovnega sveta za šport. Ta med drugim daje mnenje k predlogu zakona in drugih predpisov, ki urejajo in posegajo v šport. Med člani je sedaj tudi direktor Smučarske zveze Slovenije Franci Petek, nekdanji svetovni prvak v smučarskih skokih (1991, Predazzo).