NSi: Izkoristimo demokratično pravico in se volitev udeležimo

Ljubljana, 9. novembra - Vodstvo NSi pred drugim krogom predsedniških volitev, ki bo to nedeljo, volivke in volivce poziva, da izkoristijo svojo demokratično pravico in se volitev udeležijo. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, si med drugim želijo, da bi predsednik republike Slovenijo združeval in jo dostojno predstavljal doma in v svetu.