Osterman: Podpora in zaupanje javnosti sta za Slovensko vojsko izjemnega pomena

Vrhnika, 9. novembra - Načelnik Generalštaba Slovenske vojske Andrej Osterman je danes v vrhniški Vojašnici Ivana Cankarja podpisal letne načrte sodelovanja z 28 zvezami, društvi in organizacijami, pomembnimi za obrambni sistem. V nagovoru je poudaril, da sta podpora in zaupanje javnosti v SV izjemnega pomena za uresničevanje njihovega poslanstva in nalog.