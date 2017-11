Poljaki na prijateljskih tekmah brez Lewandowskega

Varšava, 9. novembra - Poljska nogometna reprezentanca bo na prijateljskih tekmah z Urugvajem in Mehiko nastopila brez svojega prvega zvezdnika Roberta Lewandowskega. Po današnjem zdravniškem pregledu so se v poljski izbrani vrsti odločili, da zvezdnika Bayerna ne bodo vključili v ekipo. Poljaki so si z zmago v svoji kvalifikacijski skupini že zagotovili nastop na SP.