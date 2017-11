Mok še štirim ruskim tekačem izrekel doživljenjsko prepoved nastopanja

Moskva, 9. novembra - Ruskima smučarjema tekačema Aleksandru Legkovu in Jevgeniju Belovu, ki sta nedavno ostala brez možnosti nastopanja na olimpijskih igrah, so se danes pridružili še štirje rojaki. Kot je sporočila ruska smučarska zveza, so kazni Mednarodnega olimpijskega komiteja dobili še Maksim Vilegžanin, Aleksej Petuhov, Jevgenija Šapalova in Julija Ivanova.