Na čelu direktoratov na ministrstvu za delo ostajata Snoj in Rihar Bajukova

Ljubljana, 9. novembra - Vlada je za generalnega direktorja direktorata za trg dela in zaposlovanje na ministrstvu za delo imenovala Jurija Snoja, ki je direktorat doslej vodil kot vršilec dolžnosti. Za vršilko dolžnosti generalne direktorice direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela pa je ponovno imenovala Katjo Rihar Bajuk, so zapisali v sporočilu po seji.