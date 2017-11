Rok Primožič še naprej v. d. direktorja urada za mladino

Ljubljana, 9. novembra - Vlada je za v. d. direktorja Urada RS za mladino znova imenovala Roka Primožiča, in sicer do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar za največ šest mesecev, so zapisali v sporočilu po seji vlade. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, je postopek za izbiro novega direktorja še v teku.