V Nemčiji obsodili švicarskega vohuna za nemškimi iskalci davčnih grešnikov

Frankfurt, 9. novembra - Sodišče v Frankfurtu je danes obsodilo Švicarja, ker je vohunil za nemškimi davčnimi uradniki, ki so iskali nemške davčne grešnike oz. tiste, ki so skrivali svoje premoženje v Švici. Sodišče ga je kaznovalo s pogojno kaznijo 22 mesecev zapora in 40.000 evri, poroča nemška tiskovna agencija dpa.