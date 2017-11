V javni obravnavi predlog pravilnika o psih pomočnikih

Ljubljana, 9. novembra - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dalo v javno obravnavo predlog pravilnika o psih pomočnikih, ki podrobneje določa pogoje za pridobitev psa pomočnika in vsebino pogodbe, sklenjene med izvajalcem šolanja psov in ministrstvom. Pripombe na pravilnik je mogoče podati do 24. novembra, so sporočili z ministrstva.