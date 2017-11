V Rozinteatru ustvarili lutkovno predstavo po prvi zgodbi junaškega Kekca

Ljubljana, 10. novembra - V Lutkovnem gledališču Ljubljana bo danes ob 17. uri na sporedu krstna uprizoritev predstave Ovbe, Kekec, ujma gre! po besedilu in v izvedbi Andreja Rozmana Roze in Barbare Bulatović. Predstava v produkciji Rozinteatra je narejena po zgodbi Josipa Vandota Kekec na hudi poti. V njej Kekec in Jerica zaideta in se znajdeta pri Šklatici in Prisanku.