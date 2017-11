Umar: Napovedi komisije za Slovenijo podobne

Ljubljana, 9. novembra - Evropska komisija, ki Sloveniji za letos in za prihodnje leto med domačimi in tujimi institucijami napoveduje najvišjo gospodarsko rast, pričakuje podobno kot Umar. "Tudi Evropska komisija med ključnimi razlogi navaja visoko rast izvoza, zasebne potrošnje in investicij," so danes najnovejšo oceno komisije pospremili v Umarju.