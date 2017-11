Integrirana oskrba optimalna za zdravljenje bolnikov s sladkorno boleznijo

Ljubljana, 9. novembra - Integrirana oskrba zagotavlja optimalne izide zdravljenja bolnikov s sladkorno boleznijo in bolniku pomaga, da prevzame nadzor nad svojim zdravjem. A so ovire za integrirano oskrbo sistemske in organizacijske narave, zato je sodelovanje med strokovnjaki, institucijami odvisna predvsem od prizadevanj posameznikov, so opozorili na konferenci.