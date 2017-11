Ljubljana, 9. novembra - Poslanka Levice Violeta Tomič bo danes ob 11.30 v preddverju velike dvorane DZ na Tomšičevi 5, vhod s Šubičeve 4, dala izjavo za medije o pobudi vladi glede zaščite javnega interesa na področju medijev in vsebinske presoje soglasja za združitev Telemacha, Pop TV in Kanala A pod istim lastnikom, so naknadno sporočili iz poslanske skupine Levica.