Gorenjska banka zbira ponudbe za terjatve do Gratela

Ljubljana, 9. novembra - Gorenjska banka prodaja terjatve s pripadki do Gratela, podjetja za dela splošne gradnje, montažne kabelske in telekomunikacijske sisteme, vodovodna in plinovodna omrežja ter elektromontažna dela. Terjatev s pripadki in stranskimi pravicami je bilo 27. oktobra za 17,34 milijona evrov, banka pa bo zavezujoče ponudba zbirala do 1. decembra.