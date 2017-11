Vesey dosegel dva gola v 29 sekundah, Tampa Bay melje tekmece

New York, 9. novembra - V severnoameriški hokejski ligi NHL so bili v noči na četrtek tri tekme, v klasičnem dvoboju pa so New York Rangers v domačem Madison Square Gardnu ukanili Boston s 4:2. Junak tekme je bil Jimmy Vesey, ki je kosmatincem v prvi tretjini nasul dva gola v pičlih 29 sekundah, poleg njega pa sta v polno zadela še Rus Pavel Bučnevič in Rick Nash.