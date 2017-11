Demokratski volivci v torek množično proti Trumpu

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 9. novembra - Demokratski nasprotniki predsednika ZDA Donalda Trumpa na prvo obletnico njegove izvolitve niso le nemočno tulili v nebo, kot so napovedovali po družabnih omrežjih, temveč so šli na volitve in v torek demokratom prinesli odmevne politične zmage ne le v Virginiji in New Jerseyju, ampak tudi drugod po ZDA.