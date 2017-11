Britanska ministrica odstopila zaradi neodobrenih obljub Izraelu

London, 8. novembra - Britanska ministrica za razvojno pomoč Priti Patel je danes odstopila, potem ko je prišlo na dan, da se je v Izraelu brez mandata srečala z izraelskimi predstavniki in namignila, da bi lahko razvojno pomoč namenili izraelski vojski. To je že druga ministrica, ki je odšla iz vlade premierke Therese May v samo tednu dni. Mayeva je odstop že sprejela.