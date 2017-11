Poreč, 8. novembra - Slovenske odbojkarice sede so se na evropskem prvenstvu na Hrvaškem po uvodnem porazu proti Finski izvlekle iz neugodnega položaja. Potem ko so gladko premagale gostiteljice, so bile danes v odločilni tekmi gladko boljše tudi od Madžark, zmagale so s 3:0 (18, 13, 13).