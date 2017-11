Predstavniki Magne in občine Hoče občanom predstavili potek del

Hoče, 8. novembra - Predstavniki avstrijske Magne Steyr, občine Hoče-Slivnica in Pomgrada so po nedavnem uradnem začetku gradnje lakirnice v Hočah okoli 150 prebivalcem predstavili potek gradnje ter odgovarjali na njihova vprašanja v zvezi z gradnjo, s tem povezanimi vplivi na njihovo življenje in začetkom poslovanja, ki je predviden za marec 2019.