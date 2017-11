Na Hrvaškem lani manj prodanih časopisov in prihodkov od oglaševanja

Zagreb, 12. novembra - Na Hrvaškem so lani prodali 73,7 milijona izvodov časnikov, torej osem odstotkov manj kot v letu 2015 ter približno 27 odstotkov manj kot leta 2013, je objavila hrvaška agencija za varstvo konkurence. Obenem so se prihodki časnikov skrčili za 12 odstotkov. Padec prodaje in prihodkov od oglaševanja beležijo tudi ostali časopisi.