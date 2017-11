Vukova na Švedskem o možnostih za rast BDP zaradi ukrepov za enakost spolov

Ljubljana/Göteborg, 8. novembra - Državna sekretarka na ministrstvu, pristojnem za enake možnosti, Martina Vuk se na Švedskem udeležuje konference o enakosti spolov. Predstavila je strateške zaveze Slovenije za krepitev enakosti spolov in možnosti za osemodstotno rast BDP do leta 2050, ki jih omogoča enakost spolov še posebej na področju zaposlovanja, so pojasnili na ministrstvu.