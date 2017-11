V PTL premiera plesnega prvenca Katarine Barbare Kavčič SSPJ

Ljubljana, 9. novembra - V Plesnem teatru Ljubljana (PTL) bo nocoj ob 20. uri premiera plesne predstave SSPJ po konceptu, v koreografiji in izvedbi Katarine Barbare Kavčič. Avtoričin plesni prvenec nudi platformo za drugačno dojemanje giba na odru, ki niha nekje med abstrakcijo in konkretizacijo. Predstava bo na sporedu še v petek in soboto.