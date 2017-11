Na festivalu v nemškem Cottbusu tekmuje tudi Cvitkovičeva Družinica

Cottbus, 9. novembra - V nemškem Cottbusu poteka 27. festival vzhodnoevropskega filma, ki bo do nedelje prikazal okrog 200 filmov iz različnih držav, od trilerjev do socialnih dram. Ti tekmujejo v treh kategorijah: celovečerni igrani, kratki in mladinski film. V prvi je zastopana tudi slovenska drama Družinica režiserja Jana Cvitkoviča.