Predlagani noveli zakona o lokalnih volitvah tudi podpora državnega sveta

Ljubljana, 8. novembra - Državni svetniki so na današnji seji podprli predlagano novelo zakona o lokalnih volitvah ter v tem okviru pozitivno ocenili tudi predlog za določitev stalnega termina rednih lokalnih volitev. V nadaljevanju pa so med drugim pritrdili tudi predlogu za zahtevo za ustavno presojo dela zakona o divjadi in lovstvu.