Francija povečuje obrambni proračun s ciljem doseči zavezo Nata

Pariz, 8. novembra - Francoski parlament je v torek zvečer potrdil povečanje obrambnega proračuna v prihodnjem letu za skoraj dve milijardi evrov. S tem so poslanci "popravili" letošnje reze v obrambni proračun, ki so vodili v odmeven spor med francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in zdaj že nekdanjim načelnikom generalštaba francoske vojske.