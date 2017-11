Stojković na Kitajskem do 2021

Hongkong, 8. novembra - Nekdanji srbski nogometni zvezdnik in zdajšnji trener Dragan Stojković Piksi je podaljšal sodelovanje s kitajskim prvoligaškim moštvom Guangzhou do leta 2021. Guangzhou je pod vodstvom 52-letnega Stojkovića naredil korak naprej v primerjavi z minulo sezono in v močnem kitajskem prvenstvu zasedel peto mesto.