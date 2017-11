Doping tudi v kajakaških vrstah

Ljubljana, 8. novembra - Mednarodna kajakaška zveza je danes sporočila, da je bil ukrajinski sprinter v kajaku na mirnih vodah Igor Trunov pozitiven na uvodni tekmi svetovnega pokala maja letos v portugalskem Montemor-o-Velhu. Trunov in njegovi soveslači so si tako prislužili diskvalifikacijo in bodo morali vrniti zlati odličji, osvojeni v K-4 in K-2 na 500 metrov.