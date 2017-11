Požlep predstavlja na newyorški rezidenci nastal Blueprint For Revolution

Ljubljana, 8. novembra - V Centru in Galeriji P74 bodo drevi odprli razstavo Marka Požlepa Blueprint For Revolution, na kateri umetnik predstavlja projekt, nastal na ameriški rezidenci, ki mu je pripadla kot dobitniku nagrade OHO. Umetnik je s kanujem obplul otok Manhattan in podvig video dokumentiral, ustvaril pa je tudi ilustracije. Razstava bo na ogled do 30. novembra.