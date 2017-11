Pri Slovenski matici izšlo delo Tineta Hribarja in spis na Zidu časa

Ljubljana, 8. novembra - Pri Slovenski matici sta izšla spis Na zidu časa avtorja Ernsta Jüngerja in druga knjiga iz trilogije Nesmrtnost in neumrljivost akademika Tineta Hribarja. Poznavalec fenomenologije in filozofije religije se je nesmrtnosti, temelja religije in enega večnih vprašanj filozofije, lotil v razmerju s krščanstvom.