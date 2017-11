Obrambni ministri Nata o prenovi poveljniške strukture v odziv na rusko grožnjo

Bruselj, 8. novembra - Obrambni ministri članic zveze Nato se bodo danes in v četrtek v Bruslju predvidoma dogovorili o okviru za prenovo zavezniške poveljniške strukture. Cilj je zagotoviti boljšo gibljivost sil in opreme čez Atlantik in po Evropi ter s tem ustrezno odvračanje in obrambo v nepredvidljivem svetu, zlasti v odziv na rusko grožnjo.