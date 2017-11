Vraničar Ermanova pričakuje iz Bruslja dobre proračunske in gospodarske ocene

Bruselj, 7. novembra - Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman pričakuje v prihodnjih dneh in tednih iz Bruslja dobre proračunske in gospodarske ocene za Slovenijo. Evropska komisija bo v četrtek predstavila jesensko gospodarsko napoved, do konca meseca pa se pričakuje ocene nacionalnih osnutkov proračunskih načrtov.