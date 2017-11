Tanja Muha nova direktorica Akosa

Ljubljana, 7. novembra - Vlada je na današnji dopisni seji za direktorico Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) imenovala Tanjo Muha za mandatno dobo petih let. Muha je do imenovanja opravljala funkcijo v. d. direktorice agencije. V Akosu je bila zaposlena tudi pred imenovanjem, na različnih, tudi vodstvenih, delovnih mestih.